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Медведев выступил за облегчение визового режима на Дальнем Востоке
Россия

Медведев выступил за облегчение визового режима на Дальнем Востоке

Сегодня 19:31
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Медведев выступил за облегчение визового режима на Дальнем Востоке

Москва, 26 декабря. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев положительно оценивает инициативу о введении облегченного визового режима для иностранных граждан на территории Свободного порта Владивосток. Об этом он заявил на заседании правительства.

Эксперты надеются установить упрощенный порядок оформления однократных обыкновенных деловых, туристических и гуманитарных виз сроком действия до 30 дней.

«Получить такую визу можно будет в электронном виде, что является для нашей страны уникальным решением», — цитирует слова Медведева издание «Известия».

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