Премьер Турции выразил соболезнования Медведеву в связи с катастрофой Ту-154

Москва, 26 декабря. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнования главе правительства России Дмитрию Медведеву в связи с крушением Ту-154. Об этом сообщает пресс-­служба правительства РФ.

В ведомстве пояснили, что сегодня по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Турции Бинали Йылдырым с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. В ходе переговоров Медведев и Йылдырым также обсудили двусторонние отношения России и Турции.

«В ходе телефонного разговора глава турецкого правительства выразил Дмитрию Медведеву глубокие соболезнования в связи с катастрофой самолета Ту-154 над акваторией Черного моря. В ходе беседы затрагивались также отдельные вопросы российско-турецкого взаимодействия», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 25 декабря самолет Минобороны РФ, на борту которого находились военные, артисты, врачи и журналисты, разбился по дороге в Сирию. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека.