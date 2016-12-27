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Сирия: в районе Пальмиры армия САР отбила атаку ИГИЛ
Новости Сирии

Сирия: в районе Пальмиры армия САР отбила атаку ИГИЛ

Вчера 10:19
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Сирия: в районе Пальмиры армия САР отбила атаку ИГИЛ

Дамаск, 27 декабря. Правительственные войска успешно отразили очередную атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на военный аэродром Т-4.

После взятия Пальмиры террористы пытаются получить контроль над военным аэродромом Т-4 около древнего сирийского города. Армия САР, эвакуировав мирных жителей, уверенно держит оборону, совершая успешные контратаки. Боевики предприняли очередной массированный штурм, боевое столкновение длилось порядка четырех часов. Сирийским военным удалось сдержать свои плацдармы, сейчас армия САР готовит удар по позициям исламистов, сообщают в Дамаске. Поддержку с воздуха осуществляют ВКС РФ.

Как ранее писали Известия, Минобороны России сообщило о 28 обстрелах на территории Сирии за минувшие сутки. Боевики различных группировок вели огонь в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама и Дераа.

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