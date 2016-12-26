Папа Римский выразил соболезнования России в связи с крушением Ту-154

Ватикан, 26 декабря. Папа Римский Франциск выразил свои глубочайшие соболезнования россиянам в связи с крушением авиалайнера Ту-154 в Краснодарском крае. Об этом понтифик заявил в ходе обращения, приуроченного ко Дню святого Стефана.

«Да поможет Дева Мария в проведении поисковых работ», — отметил Франциск.

Напомним, ранее глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил свои соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой под Сочи.

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