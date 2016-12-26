Опознано тело командира Ту-154 Романа Волкова

Сочи, 26 декабря. В сочинском морге опознано тело командира потерпевшего крушение Ту-154, летчика первого класса Романа Волкова. Он был за штурвалом во время рейса, окончившегося трагедией.

Вскоре тело капитана воздушного судна будет доставлено в Москву для проведения судебно-медицинской и генетической экспертизы, информирует Life.ru.

Роман Волков родился в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области. Его отец военный летчик, возглавляет Гатчинский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России. Роман Волков провел в воздухе за штурвалом более трех тысяч часов, коллеги отзывались о нем как об опытном пилоте.

Ранее была опознана 32-летняя погибшая пассажирка Ту-154 Оксана Бадрутдинова, которая работала помощницей главы Департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.

Ту-154 потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту были 92 человека.