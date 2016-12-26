Верховная рада обсудит меры по защите русского языка

Киев, 26 декабря. В Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект о популяризации и защите русского языка. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Законопроект под названием «Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка, других языков национальных меньшинств на Украине» был внесен депутатом от фракции «Оппозиционный блок» Евгением Балицким.

В настоящее время текст законопроекта на официальном сайте Верховной рады отсутствует. Рассмотрение закона состоится не ранее 17 января 2017 года, так как в данный момент украинские депутаты на зимних каникулах.