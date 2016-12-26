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Пушилин рассказал о возможном объединении ДНР и ЛНР
Новороссия

Пушилин рассказал о возможном объединении ДНР и ЛНР

Сегодня 19:03
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Пушилин рассказал о возможном объединении ДНР и ЛНР

Москва, 26 декабря. Полномочный представитель Донецкой Народной Республики на пресс-конференции в Москве сообщил о возможном объединений ДНР и ЛНР.

Спикер парламента ДНР отметил, что Киеву будет сложнее оказывать влияние на две независимые силы. Сейчас под минскими соглашениями стоят подписи ЛНР и ДНР, и особой необходимости в немедленном объединении республик пока нет. Республики Донбасса тесно сотрудничают и в будущем не исключают возможность слияния. Однако сейчас эффективнее оставаться в существующем положении, так как Украине приходится вести диалог с двумя сторонами, Киеву значительно сложнее воздействовать на ЛНР и ДНР.

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Алексей Громов
#деним пушилин
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