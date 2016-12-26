Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Сирия, 26 декабря. В освобожденных от боевиков районах Алеппо обнаружены массовые захоронения сирийцев со следами жестоких пыток. Группа «Хмеймим» выразила соболезнования семьям погибших при крушением самолета Ту-154. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Сирийские войска развернули наступательную операцию против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Фатах аш-Шам» в долине Вади-Барада под Дамаском с целью возвращения под контроль расположенных там водных источников. Экстремисты захватили родник Айн-эль-Фиджи и угрожают полностью разрушить канал, по которому вода идет в город Дамаск.

Ранее сообщалось, что боевики отвергли предложение сирийского командования покинуть окрестности столицы в обмен на их вывод в провинцию Идлиб, как это произошло на днях в Алеппо. Условия, сформулированные САА, следующие: или радикалы уходят, или их ликвидируют.

Провинция Латакия

Группа внутренней сирийской оппозиции «Хмеймим» выразила соболезнования семьям погибших при крушением самолета Ту-154 над Черным морем. Об этом заявила представитель группы Маис Криде, которая также выразила надежду, что самолет потерпел крушение не из-за террористического акта.

Провинция Алеппо

На протяжении двух дней в приграничном городе Джараблус, расположенном на северо-востоке провинции Алеппо, продолжаются масштабные акции протеста местных жителей против присутствия в данном населенном пункте отрядов вооруженной оппозиции и турецких военных, задействованных в операции «Щит Евфрата». Ранее была проведена демонстрация против введения в одной из местных школ обязательного изучения турецкого языка. Основное требование протестующих остается неизменным — передача власти органам местного самоуправления.

Турецкая армия отправила более 500 солдат и большое количество военной техники в качестве подкрепления у городам Аль-Баб и Манбидж.

Российские военные обнаружили в освобожденных от боевиков районах Алеппо массовые захоронения сирийцев со следами жестоких пыток, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По словам генерал-майора, в результате первого обследования районов Алеппо, оставленных так называемой «умеренной оппозицией» обнаружены масштабные захоронения многих десятков сирийцев, подвергшихся диким пыткам и расправе. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову.

Кроме того, по его словам, в освобожденных от боевиков районах Алеппо обнаружены «семь огромных складов с боеприпасами, которых хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов, а также большое количество учетных документов». Конашенков добавил, что в последние дни, когда российские офицеры завозили автобусы в подконтрольные боевикам районы Алеппо, террористы вели минирование территории.

Провинция Хомс

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) успешно отразили две атаки группировок «Фатах аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам» (деятельность обеих организаций запрещена на территории РФ) на северо-западе провинции Хомс. В результате боестолкновений САА уничтожила одного из полевых командиров террористов.

Провинция Идлиб

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что из сирийского города Алеппо в Идлиб эвакуированы 44 тысячи человек. Однако военные источники отмечают, что после эвакуации в провинции Идлиб возросло напряжение между группировками боевиков. Информация о вооруженных конфликтах пока не поступала.

Провинция Ракка

В окрестностях деревень Хунаиз и Таль Самн идут бои между террористами ИГ* и бойцами Сирийских демократических сил (SDF). Данные об итогах столкновений пока уточняются.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанеси серию авиаударов по позициям террористов «Джейш аль-Фатх», запрещенной в РФ организации, в различных частях провинции Хама. В результате воздушной операции были уничтожены множество исламистов.

Провинция Хасака

Местные источники сообщают, что турецкие пограничники открыли огонь по мирному населению деревни Аль-Кайраване, расположенной возле сирийско-турецкой границы в северо-восточной части провинции Хасака. В ходе обстрела погибли трое молодых людей, тела погибших были переданы в одну из больниц, расположенную в районе Аль-Дербасиех.

Ирак

Власти Ирака и южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) заключили договор на поставку в страну 24 реактивных истребителей FA-50 в первом квартале 2017 года. Также, согласно документу, Южная Корея в течение двадцати лет будет проводить обучение иракских пилотов и обеспечивать ВВС страны материально-техническую поддержку.

Иракские контртеррористические силы развернули штурм позиций террористов ИГ, укрепившихся в провинции Ниневия. На данный момент идет наступательная операция по освобождению стратегически важного района Аль-Кудс.