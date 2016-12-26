Поисковая операция в районе крушения Ту-154 приостановлена до вторника

Сухум, 26 декабря. МЧС Абхазии с наступлением темноты приостановило поисковую операцию в районе крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 в Черном море. Поиски обломков воздушного судна продолжатся во вторник утром, сообщил начальник Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС республики Тенгиз Сабуа.

Сабуа уточнил, что во вторник синоптики прогнозируют штиль в акватории Черного моря, поэтому поисковые работы продолжатся с утра 27 декабря. «Планируем задействовать еще один катер», — уточнил он в комментариях агентству Sputnik.

Сегодняшние поисковые работы на территории от Псоу до Пицунды, по его словам, результатов не дали.

