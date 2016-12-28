Прилепин о войне гламура с христианством, Навальном и любимом новогоднем блюде

В последние предновогодние дни Федеральное агентство новостей попросило экспертов рассказать, чем им запомнился уходящий год, и какие надежды у них связаны с наступающим 2017-м.

Собеседник ФАН — один из самых востребованных и читаемых русских писателей Захар Прилепин, который сейчас очень много времени проводит на территории Донецкой народной республики, в том числе доставляя туда гуманитарную помощь.

— Захар, что в вашей жизни было самым тяжелым и самым радостным за минувший год?

— Всё время, которое я провожу в Донецке, работая там, оно для меня и тяжелое, и радостное одновременно. Потому что с одной стороны бесконечные постоянные военные действия и постоянные трагедии. Не столь частые случаи гибели мирных жителей, как это было год назад, но военные потери постоянные. Но при этом меня не покидает чувство, что происходит что-то очень важное, неслучайное — со мной, с человеческой историей, с историей России, с русским миром. И я не стану скрывать, что живу в таком настроении боевом, не упадочническом. Хотя, конечно, все трагедии последнего времени, в том числе смерть Моторолы, моего товарища, подействовали на меня просто обескураживающе. Но вот так вот мы живем теперь. Нанесён удар — мы на него отвечаем.

— Невозможно обойти вопрос, о котором вы писали в своем Facebook: чудовищная реакция части русскоязычной блогосферы на катастрофу Ту-154. Речь идет о заметках некоторых российских и украинских блогеров, которые многие сочли глумлением над памятью погибших.

— Сейчас либеральная общественность хочет соблюсти какие-то приличия, нести какое-то приличное лицо, потому что они понимают, что это уже перегиб, это уже как-то слишком. Но никакого общелиберального общественного порицания подобному поведению не произойдет. В следующем году всё будет так же, как и в этом: «проклятая Рашка», «кровавый совок», «уберите своего Сталина», «оставьте Крым», «уберите террористов из Донбасса» — вся либеральная повестка дня сохранится, какой и была.

Подробнее на эту тему читайте в статье Федерального агентства новостей: Прилепин о Бабченко и общелиберальном дискурсе в связи с трагедией с Ту-154.

Антироссийский гламур

— Что вас особенно разочаровало в уходящем году?

— Мне кажется, что нельзя сидеть сразу на двух стульях. Нельзя воспитывать государство в таком, условно говоря, глянцевом гламурно-праздничном виде с упором на конформизм, меркантилизм и прочие «ценности», и имея ровно такую политическую и атеистическую художественную элиту, которая поддерживает этот порядок вещей, сложившийся в условном 1993 году. И с тех пор эти люди никуда не подевались — у нас вся элита как зафиксировала себя в эпоху перестройки, так и пребывает точно так же, в том же виде — плюс-минус — на тех же самих местах, что артистическая, что политическая. И строить с одной стороны христианское государство, ведущее достаточно уверенную экспансивную политику на разных рубежах родины, и одновременно сохранять в стране всё, как при батюшке Борис-Николаиче Ельцине — в этом есть некий когнитивный диссонанс, если не сказать: безумие. Потому что пойдешь к ларьку печати и увидишь на обложках не лицо Глинки, не лицо Арсения Павлова, не портреты многодетных матерей, не портреты ополченцев, а видишь там этот удивительный праздничный ликующий мир, для которого не существует ни Сирии, ни Донбасса, ни Крыма, ни Зои Космодемьянской, ни Серафима Саровского. Вот в этом весь абсурд. Если власть хочет на что-то опираться, то она должна строить православную цивилизацию, так или иначе согласующуюся с той цивилизацией, которая имела место в огромной истории России. А если она хочет строить прекрасный удивительный гламурный мир и одновременно опираться на большинство, то тут всегда будет иметь место искривление сознания.

Выдвижение Навального

— Как вы относитесь к намерению Алексея Навального участвовать в президентских выборах 2018 года?

— У нас демократическая страна, я это без иронии говорю. У нас позволяют выдвигаться людям, которых во многих европейских странах не допустили бы вообще никуда, если бы они имели позиции такого толка, какие имеют наши квазилиберальные деятели. Потому пусть Алексей Навальный выдвигается, ради Бога. По крайней мере, никто не скажет, что очень «ценных» либералов задвинули, а выставили какого-то совсем некондиционного. Леша объективно самая сильная фигура среди либералов. Ну, так пусть они демонстрируют степень своего реального влияния. Тут, правда, другой когнитивный диссонанс. Потому что эти люди до сих пор владеют повесткой дня во многих медийных точках, художественных источниках и политических кабинетах. И население живет при этих персонажах. Есть какой-то переклин в том, что люди, за которых голосуют 3-5% населения, определяют процентов 70% политической и культурной повестки дня.

Украина и Донбасс

— Как, на ваш взгляд, в будущем году России нужно строить отношения со «сложными» зарубежными партнерами, в частности, с Украиной.

— Я не настолько при делах, чтобы давать какие-то советы властям, но считаю, что надо только побеждать. Отступления народ не простит.

А если говорить о моей позиции по Украине, если я советник Захарченко, и большую часть времени провожу в Донбассе — естественно, моя позиция совершенно очевидна: я за снос нынешнего правительства в Киеве и за то, чтобы вся Украина стала Донбассом.

Новогодний стол

— Ну, и традиционные новогодние вопросы: где и с кем будете встречать Новый год, и какое ваше любимое новогоднее блюдо?

— Вот я сейчас как раз приехал к своим детям. Мы будем встречать Новый год в своей деревне. С детьми, в кругу семьи, никого больше не будет — две собаки, четыре ребенка, жена и муж. И всё. А блюдо любимое — ну, может быть, гусь. Я люблю гуся, правда, возиться с ним долго. Но, может, жену уговорю, и она сделает всем праздник.

Хотя у нас и так праздник, даже без гуся.