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Автобус с детьми-инвалидами попал в ДТП под Владимиром, есть раненые
Происшествия

Автобус с детьми-инвалидами попал в ДТП под Владимиром, есть раненые

Сегодня 19:03
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Автобус с детьми-инвалидами попал в ДТП под Владимиром, есть раненые

Владимир, 26 декабря. Автобус с детьми-инвалидами столкнулся с УАЗом во Владимирской области, в результате инцидента пострадали три человека.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального ГУ МВД, ЧП произошло на участке федеральной автодороги М7 «Волга» в районе села Павловское. Прибывшие на место дорожной аварии полицейские установили, что 56-летний водитель автомобиля УАЗ пошел на обгон и столкнулся с двигавшемся по встречной полосе школьным автобусом ПАЗ. В результате автобус съехал в кювет, а УАЗ съехал в кювет и перевернулся. 

По данным правоохранителей, в автобусе ехали дети из города Мурома. Они направлялись в специальную общеобразовательную школу-интернат города Коврова для глухих и слабослышащих детей. Всего в автобусе было десять человек.

«Двое пассажиров автобуса — девочки 17 и 14 лет получили ушибы, также за медицинской помощью с ушибами обратилась 60-летняя пассажир автомобиля», — уточнили в ведомстве. До места назначения ребят доставили другим автобусом.

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Ярослава Замысловатова
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