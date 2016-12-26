Сообщение о смерти Бритни Спирс появилось в официальном микроблоге Sony Music

Лос-Анджелес, 26 декабря. Сообщение о смерти американской поп-звезды Бритни Спирс появилось на официальной странице Twitter компании Sony Music.

Масла в огонь подлило следующее сообщение на том же аккаунте, где говорилось, что Спирс погибла в результате несчастного случая, а вскоре появятся подробности происшествия.

Примечательно, что примерно в это же время сообщение о смерти поп-исполнительницы появилось на официальной странице Боба Дилана. Позже все эти твиты были удалены. Обеспокоенные судьбой Бритни Спирс фанаты полагают, что все это неприятные проделки хакеров.