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Пушилин: Украина все дальше отталкивает от себя Донбасс
Новороссия

Пушилин: Украина все дальше отталкивает от себя Донбасс

Сегодня 18:53
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Пушилин: Украина все дальше отталкивает от себя Донбасс

Москва, 26 декабря. Киев окончательно разорвал экономические связи с республиками Донецка и Луганска, власти ДНР и ЛНР рассматривают этот шаг, как отказ Украины от Донбасса.

Это заявление сделал на пресс-конференции в Москве спикер парламента Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Республики стремились найти компромисс с Украиной и неоднократно демонстрировали желание идти на переговоры, однако Киев делает все с точностью до наоборот. Ни один из пунктов минских соглашений до сих пор не выполнен. Экономическая блокада со стороны Киева вынудила предпринимателей Донбасса полностью переориентироваться на Россию и другие страны. Возвращение ЛНР и ДНР с состав Украины просто невозможно.

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Алексей Громов
#денис пушилин
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