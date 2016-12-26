Пушилин: Украина все дальше отталкивает от себя Донбасс

Москва, 26 декабря. Киев окончательно разорвал экономические связи с республиками Донецка и Луганска, власти ДНР и ЛНР рассматривают этот шаг, как отказ Украины от Донбасса.

Это заявление сделал на пресс-конференции в Москве спикер парламента Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Республики стремились найти компромисс с Украиной и неоднократно демонстрировали желание идти на переговоры, однако Киев делает все с точностью до наоборот. Ни один из пунктов минских соглашений до сих пор не выполнен. Экономическая блокада со стороны Киева вынудила предпринимателей Донбасса полностью переориентироваться на Россию и другие страны. Возвращение ЛНР и ДНР с состав Украины просто невозможно.