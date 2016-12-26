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ИГ готовило теракт против туристов из России и США в Индии
Происшествия

ИГ готовило теракт против туристов из России и США в Индии

Вчера 18:44
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ИГ готовило теракт против туристов из России и США в Индии

Москва, 26 декабря. В Индии арестован сторонник террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), который планировал совершить нападение на российских, британских и американских туристов. Об этом сообщает индийское Национальное агентство расследований (NIA).

По данным NIA, сторонник ИГИЛ Мохаммад Муса был арестован еще в июле, когда планировал убить местного бизнесмена, чтобы доказать свою приверженность группировке. В ходе следственных действий выяснилось, что террорист готовил нападение на иностранных туристов в доме матери Терезы в Колкате.

«Муса обсуждал свои планы и выбрал в качестве объекта для нападения дом матери Терезы в Колкате, указав, что там легко найти иностранцев русских, британцев и американцев», — говорится в заявлении NIA.

Преступление должно было стать актом мести за участие России, США и Великобритании в боевых действиях против ИГ в Ираке и Сирии.

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Кирилл Иванов
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