Украинские националисты объявили о начале «торговой блокады» ДНР и ЛНР

Киев, 26 декабря. Украинские радикалы объявили о начале «торговой блокады» Донецкой и Луганской народных республик. Об этом журналистам в понедельник поведал бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Анатолий Виноградский.

Согласно предварительным данным, националисты планируют перекрыть «нелегальные торговые маршруты» в зоне военного конфликта в Донбассе.

«Нас не интересуют переходы, через которые гражданское население везет себе капусту. Нас интересуют каналы контрабанды», — заявил Виноградский.

Напомним, на прошлой неделе представители украинских батальонов «Донбасс» и «Айдар» потребовали от руководства ЛНР и ДНР освободить всех военнопленных.

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