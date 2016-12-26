Главные новости 26 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 26 декабря.

Особенностями морских течений, а именно их силой объяснил глава Минтранса России Максим Соколов тот факт, что обломки рухнувшего Ту-154 разбросало на большой территории. Найдено объяснение большому разбросу обломков Ту-154.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков окрестил «уродливым проявлением сумасшествия» слова журналистки Божены Рынской, поглумившейся над гибелью сотрудников НТВ при крушении Ту-154. Уродливое сумасшествие: Песков поставил диагноз глумившейся над жертвами Ту-154 Рынской.

Сильное течение в Черном море в районе крушения самолета Ту-154 стало причиной того, что обломки лайнера разбросало на огромной площади. Сильное течение стало причиной большого разброса обломков Ту-154.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова советника президента Украины Юрия Бирюкова, поглумившегося над гибелью людей в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи. Захарова — Бирюкову: Радуются крушению Ту-154 только радикалы и националисты.

Итальянский певец Тото Кутуньо мог погибнуть во время крушения самолета Ту-154 над Черным морем вместе с ансамблем имени Александрова. Однако итальянец не смог полететь. Кутуньо объяснил, почему отказался лететь в Сирию с ансамблем Александрова.

Ученые из Левенского католического университета утверждают, что им удалось выяснить, когда наступит конец света. Земля, Меркурий и Венера погибнут вместе: названа точная дата апокалипсиса.

САА, задействовав против боевиков всего 10% военной силы, продвинулась на несколько километров в Вади Барада. Члены вооруженной оппозиции обстреляли христианский квартал Дамаска. ИГ (организация запрещена Верховным судом РФ) пытается вернуть позиции в Аль-Бабе. Четверо боевиков «Ахрар Аш-Шам» уничтожено в Хомсе. Иракский спецназ освободил от ИГ еще один район Мосула. Сирия новости 26 декабря 2016 7.00: САА наступает в Дамаске, боевикам в Алеппо дали 72 часа, самолет США сбит ИГ.

Власти Краснодарского края выплатят миллион рублей родственникам Михаила Васина, который вместе с невестой Ралиной Гильмановой находился на борту разбившегося самолета Ту-154. Семья кубанца, погибшего вместе с невестой при крушении Ту-154, получит миллион рублей.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов полагает, что необходимо лишить российского гражданства журналиста Аркадия Бабченко и блогера Божену Рынску за их слова об авиакатастрофе Ту-154 недалеко от Сочи. Милонов требует лишить гражданства РФ поглумившуюся над жертвами Ту-154 Рынску.