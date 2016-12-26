FAN-TV Лента новостей
Главные новости 26 декабря
Общество

Главные новости 26 декабря

Вчера 19:00
350

Дайджест новостей за 26.12.2016

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 26 декабря.

Особенностями морских течений, а именно их силой объяснил глава Минтранса России Максим Соколов тот факт, что обломки рухнувшего Ту-154 разбросало на большой территории. Найдено объяснение большому разбросу обломков Ту-154.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков окрестил «уродливым проявлением сумасшествия» слова журналистки Божены Рынской, поглумившейся над гибелью сотрудников НТВ при крушении Ту-154. Уродливое сумасшествие: Песков поставил диагноз глумившейся над жертвами Ту-154 Рынской.

Сильное течение в Черном море в районе крушения самолета Ту-154 стало причиной того, что обломки лайнера разбросало на огромной площади. Сильное течение стало причиной большого разброса обломков Ту-154.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова советника президента Украины Юрия Бирюкова, поглумившегося над гибелью людей в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи. Захарова — Бирюкову: Радуются крушению Ту-154 только радикалы и националисты.

Итальянский певец Тото Кутуньо мог погибнуть во время крушения самолета Ту-154 над Черным морем вместе с ансамблем имени Александрова. Однако итальянец не смог полететь. Кутуньо объяснил, почему отказался лететь в Сирию с ансамблем Александрова.

Ученые из Левенского католического университета утверждают, что им удалось выяснить, когда наступит конец света. Земля, Меркурий и Венера погибнут вместе: названа точная дата апокалипсиса.

САА, задействовав против боевиков всего 10% военной силы, продвинулась на несколько километров в Вади Барада. Члены вооруженной оппозиции обстреляли христианский квартал Дамаска. ИГ (организация запрещена Верховным судом РФ) пытается вернуть позиции в Аль-Бабе. Четверо боевиков «Ахрар Аш-Шам» уничтожено в Хомсе. Иракский спецназ освободил от ИГ еще один район Мосула. Сирия новости 26 декабря 2016 7.00: САА наступает в Дамаске, боевикам в Алеппо дали 72 часа, самолет США сбит ИГ.

Власти Краснодарского края выплатят миллион рублей родственникам Михаила Васина, который вместе с невестой Ралиной Гильмановой находился на борту разбившегося самолета Ту-154. Семья кубанца, погибшего вместе с невестой при крушении Ту-154, получит миллион рублей.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов полагает, что необходимо лишить российского гражданства журналиста Аркадия Бабченко и блогера Божену Рынску за их слова об авиакатастрофе Ту-154 недалеко от Сочи. Милонов требует лишить гражданства РФ поглумившуюся над жертвами Ту-154 Рынску.

комментарии
Алексей Громов
#мария захарова #виталий милонов #максим соколов #божена рынска #тото кутуньо
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке

Вчера 22:30
370

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Вчера 22:20
352

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Вчера 22:01
233

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Вчера 20:57
480

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Вчера 19:30
862
Показать еще
Прямая трансляция

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые научились определять талант человека по цвету глаз

3:54

Похищенные СБУ российские военнослужащие попросили помощи в замене адвокатов

3:48

Опасный преступник ранил троих полицейских в Москве

3:43

Пушков: Избрания Трампа не решит всех спорных вопросов между Россией и США

3:29

В Москве неизвестный расстрелял четверых человек, в том числе — двоих полицейских

3:27

Стало известно, о чем будет говорить Трамп на церемонии инаугурации

3:16

Полтавченко пообещал наказать всех, кто «нагрел руки» на строительстве «Зенит-Арены»

2:57

Донбасс: махинациями со списками Киев заблокировал обмен пленными

2:57

Полтавченко назвал «смешной темой» слухи о возможной отставке

2:47

Приобретение «Зенитом» третьего вратаря смутило аналитиков

2:39

Курды намерены взять под контроль крупнейшее водохранилище Сирии Эль-Асад

2:36

Генпрокуратура проведет проверку поста Рынски в Facebook о крушении Ту-154

2:23
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ученые научились определять талант человека по цвету глаз
Читать
Закрыть