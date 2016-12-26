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Путин наградил орденами Миронова, Мацуева и Рыбникова
Россия

Путин наградил орденами Миронова, Мацуева и Рыбникова

Сегодня 19:52
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Путин наградил орденами Миронова, Мацуева и Рыбникова

Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин наградил орденами российских деятелей культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Указом президента орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за развитие отечественной культуры и искусства, а также «многолетнюю плодотворную деятельность» получил худрук «Государственного театра наций» Евгений Миронов и худрук Московской государственной творческой мастерской Алексей Рыбников.

Орденом почета были награждены гендиректор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин, пианист Денис Мацуев, артисты театра драмы имени А.С.Пушкина Нина Ургант и Виктор Смирнов, а также кинорежиссер Алла Сурикова.

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Катерина Михайлиди
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