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Отказ президента Молдавии от флага ЕС назвали сигналом России
Политика

Отказ президента Молдавии от флага ЕС назвали сигналом России

Сегодня 18:33
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Додон

Кишинев, 26 декабря. С вступлением в должность нового главы Молдавии Игоря Додона со здания президентской администрации в Кишиневе сняли флаг Евросоюза, а на сайте главы государства румынский язык заменили на молдавский.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что в Молдавии накопилось определенное разочарование в европейском направлении, у граждан перед глазами пример негативных изменений на Украине, сообщает «Экономика сегодня».

«Во-первых, Додон подает сигнал России, что он поддерживает пророссийский курс. Во-вторых, и даже в большей степени, он тем самым сигнализирует своим оппонентам в Молавии о том, что их время прошло. Эти знаки – язык и флаг – направлены как на внутреннюю аудиторию, так и на внешнюю»,  — говорит Станислав Бышок.

комментарии
Таисия Григорьева
#игорь додон
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