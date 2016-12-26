Отказ президента Молдавии от флага ЕС назвали сигналом России

Кишинев, 26 декабря. С вступлением в должность нового главы Молдавии Игоря Додона со здания президентской администрации в Кишиневе сняли флаг Евросоюза, а на сайте главы государства румынский язык заменили на молдавский.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что в Молдавии накопилось определенное разочарование в европейском направлении, у граждан перед глазами пример негативных изменений на Украине, сообщает «Экономика сегодня».