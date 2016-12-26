Стали известны подробности процесса опознания первых жертв крушения Ту-154

Москва, 26 декабря. Первую жертву крушения Ту-154 опознали в судебно-медицинский морге «Царицыно» в Москве. По данным источника ФАН, опознание было визуальным.

Погибшей оказалась бывшая сотрудница Комитета по культуре Санкт-Петербурга Оксана Бадрутдинова. Последнее время она работала в департаменте Министерства обороны РФ.

В морге дежурят психологи и врачи. Они готовы оказать родственникам погибших всю необходимую помощь.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что поисково-спасательные группы уже закончили обследование всей надводной поверхности в районе падения военного самолета Ту-154 в Черном море.