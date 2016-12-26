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Лидер «Ростова» Полоз летом может достаться «Зениту» бесплатно
Спорт

Лидер «Ростова» Полоз летом может достаться «Зениту» бесплатно

Сегодня 18:17
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Лидер «Ростова» Полоз летом может достаться «Зениту» бесплатно

Ростов-на-Дону, 26 декабря. По информации, имеющейся у ФАН, полузащитник «Ростова» и сборной России Дмитрий Полоз летом может стать игроком «Зенита».

Петербургский клуб рассматривает кандидатуру 25-летнего игрока атаки. На сегодняшний момент руководство сине-бело-голубых не вступало в переговоры с представителями Полоза, однако уже в ближайшее время клуб может сделать футболисту предложение.

Как ранее сообщали «Известия», футболист недоволен задержками зарплаты в своем нынешнем клубе и задумывается о том, чтобы сменить команду. Контракт футболиста истекает летом 2017 года, а переговоры с потенциальными работодателям футболист и его агент могут начать вести уже в январе. Таким образом, Полоз может оказаться в «Зените» на правах свободного агента.

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Ксения Тасманова
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