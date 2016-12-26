Донецк не теряет надежды на создание Новороссии в Донбассе

Москва, 26 декабря. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос украинского журналиста, сообщил, что в Донецке уверены в необходимости создания Новороссии на территории Донбасса.

Украинский журналист Роман Цимбалюк на пресс-конференции в Москве задал вопрос представителю ДНР о «неудавшемся проекте Новороссии». Денис Пушилин ответил, что это не проект, а позыв жителей Донбасса, который несколько растянут по времени, но при этом не теряет своей актуальности. Создание Новороссии зависит только от выполнения минских соглашений Киевом, предусматривающих федерализацию Украины. В Донбассе 4 миллиона человек, общая граница с Россией и огромный промышленный потенциал, отметил Пушилин.