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Донецк не теряет надежды на создание Новороссии в Донбассе
Новороссия

Донецк не теряет надежды на создание Новороссии в Донбассе

Сегодня 18:39
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Донецк не теряет надежды на создание Новороссии в Донбассе

Москва, 26 декабря. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос украинского журналиста, сообщил, что в Донецке уверены в необходимости создания Новороссии на территории Донбасса.

Украинский журналист Роман Цимбалюк на пресс-конференции в Москве задал вопрос представителю ДНР о «неудавшемся проекте Новороссии». Денис Пушилин ответил, что это не проект, а позыв жителей Донбасса, который несколько растянут по времени, но при этом не теряет своей актуальности. Создание Новороссии зависит только от выполнения минских соглашений Киевом, предусматривающих федерализацию Украины. В Донбассе 4 миллиона человек, общая граница с Россией и огромный промышленный потенциал, отметил Пушилин.

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Алексей Громов
#денис пушилин
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