Ученые предрекли неизбежное присоединение Северной Америки и Японии к России

Москва, 26 декабря. Северная Америка и острова современной Японии в будущем могут образовать единый континент с Евразией. Об этом сообщили ученые Института земной коры в Иркутске.

По мнению специалистов, которые рассчитали модель движения континентов, в будущем произойдет соединение Северо-Американской континентальной платформы с Сибирской платформой.

Раскол суперконтинента и формирование современных материков произошло свыше 600 млн лет назад. После этого образовался новый океан. В будущем же, по мнению ученых, Северную Америку, Японию и Россию ждет неизбежное воссоединение. Однако произойдет это не раньше, чем через 30 млн лет. Америке потребуется еще больше времени, чтобы «пересечь» Тихий океан — не менее четверти миллиарда лет.