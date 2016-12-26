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Омбудсмены России и Украины навестили украинских заключенных в Крыму
Политика

Омбудсмены России и Украины навестили украинских заключенных в Крыму

Сегодня 18:30
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Омбудсмены России и Украины навестили украинских заключенных в Крыму

Москва, 26 декабря. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская посетили трех украинцев, которые находятся в СИЗО №1 в Симферополе. Об этом журналистам рассказал официальный представитель российского омбудсмена Алексей Зловедов.

Кроме того, Москалькова планирует навестить граждан РФ Александра Баранова и Максима Одинцова, которые были арестованы на Украине.

Ранее стало известно о том, что Киев и Донецкая народная республика договорились об обмене пленными.

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