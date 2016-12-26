Forbes опубликовал топ-20 самых популярных книг 2016 года

Москва, 26 декабря. Журнал Forbes составил топ-20 самых популярных книг этого года среди россиян. Возглавила рейтинг книга «Гарри Поттер и проклятое дитя». Второе место занял «Шантарам» австралийского писателя Дэвида Робертса, третье — роман английской журналистки Джоджо Мойес «До встречи с тобой».

В первую десятку также вошли детектив «Вселенский заговор» Татьяны Устиновой, «Девушка Оnline: в турне» Зои Сагг, «Лампа Муфасаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» Виктора Пелевина, книга Роберта Гэлбрейта «На службе зла», «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Пятая Салли» Даниэла Киза и произведение азербайджанского писателя Эльчина Сафарли «Расскажи мне о море».

Составители рейтинга отметили, что в этом году граждане РФ приобретали книги почти в два раза чаще, чем в 2015 году.

Напомним, официально продажи восьмой книги о Гарри Поттере стартовали в нашей стране 7 декабря. Отметим, что продолжение истории волшебника было написано Джеком Торном и Джоном Тиффани при участии Джоан Роулинг.