Джабаров о роли Казахстана в переговорах по Сирии: Астана может стать новой Женевой

Президент Казахстана Нурсултан Назабраев пообещал создать все условия для следующей встречи по Сирии. «Казахстан готов принять все стороны для переговоров в Астане», — заявил Назарбаев сегодня во время своей встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Скоро Путин сможет встретиться в столице Казахстана с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Напомним, что несколько ранее российский президент сообщил, что со временем Астана может также заменить Женеву в качестве основной площадки для внутрисирийских переговоров. Именно там могли бы продолжить свои встречи представители официального Дамаска и сирийской оппозиции. Эту идею, как известно, поддерживает и президент Турции Эрдоган.

Почему именно Казахстан был избран в качестве площадки для межсирийский и внутрисирийских переговоров? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Прежде всего сенатор отмечает, что роль активного и деятельного посредника в международных делах далеко не нова для Казахстана и его национального лидера.

«Казахстан достаточно способная страна во всех вопросах внешней политики. Когда-то Казахстану удалось примирить Россию и Турцию, организовать диалог Путина и Эрдагана после известного инцидента в прошлом году. Потому, я думаю, что их инициативу предоставить площадку для сирийских переговоров можно только приветствовать. Ее следует поддержать всем заинтересованным в этом вопросе странам», — отметил он.

Весьма позитивно Джабаров оценивает и идею сделать Астану площадкой для внутрисирийских переговоров. Здесь, впрочем, одного только волеизъявления России, Турции и Ирана может быть недостаточно. Для того чтобы такие переговоры могли успешно начаться и тем более заменить Женеву, требуется еще и согласие США и Белого дома.