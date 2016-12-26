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Ученые РАН показали снимок места падения Ту-154 в Черном море
Общество

Ученые РАН показали снимок места падения Ту-154 в Черном море

Сегодня 18:23
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РАН

Москва, 26 декабря. Пресс-центр Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) распространил снимок района катастрофы самолета Ту-154 в акватории Черного моря, сделанный аппаратом Sentinel-1B Европейского космического агентства.

Как стало известно, радиолокационное изображение было сделано накануне в 06.31 по московскому времени. По словам заведующей лабораторией аэрокосмической радиолокации ИКИ РАН Ольги Лавровой, на нем можно увидеть, где разлилось по морю топливо, где узкая часть, так сказать «носик» пятна. Не исключено, что в том место самолет ударился о водную поверхность, после чего пятно начало распространяться на юго-восток.

Ранее сообщалось, что на месте падения самолета Ту-154 были обнаружены тела еще двух погибших

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.

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Тимур Румянцев
#ту-154
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