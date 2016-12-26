Toyota отзывает почти 19 тысяч автомобилей в РФ из-за проблем с тормозами

Москва, 26 декабря. Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota отзывает в РФ 18,757 автомобилей Lexus NX из-за проблем с тормозами. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

В ведомстве отметили, что отзыву подлежат автомобили Lexus NX 200, Lexus NX 200t, а также Lexus NX 300h, которые были реализованы с 11 сентября 2014 года по настоящее время.

Причиной отзыва является некорректное программирование блока управления тормозной системы. Ошибка программирования приводит к тому, что стояночный тормоз автомобиля не активируется автоматически.

«В ситуации, когда трансмиссия будет находиться в режиме «Паркинг», существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад, что в свою очередь, может повысить риск возникновения аварийной ситуации», — пояснили в Росстандарте.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что автомобили Toyota являются одними из самых угоняемых в России. Только за последние полгода в РФ было угнано и украдено 2 609 автомобилей Toyota.