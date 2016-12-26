Путин рассказал коллегам по ОДКБ о мерах стабилизации обстановки в Сирии

Санкт-Петербург, 26 декабря. Президент России Владимир Путин проинформировал коллег по ОДКБ о шагах по нормализации обстановки в Сирии. Этот вопрос глава государства поднял в ходе своего выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Президент России Владимир Путин проинформировал своих коллег о тех шагах, которые предпринимает Россия по стабилизации обстановки в Сирии, о взаимодействии в этом вопросе с Турцией и Ираном», — рассказал генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

Кроме того, Путин в ходе своего выступления отметил, что число горячих точек в мире не уменьшается, все это беспокоит страны — участницы ОДКБ. При этом глава государства заметил, что встреча в формате неформального обмена мнениями позволит обсудить ситуацию, которая складывается в сфере безопасности стран Организации, поговорить о том, что происходит в мире.