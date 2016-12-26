Ядовитая змея выползла из туалета в офисе в центре Москвы

Москва, 26 декабря. Ядовитая змея обнаружена в туалетной комнате на цокольном этаже офисного здания в Москве. По словам представителя пресс-службы столичного главка МЧС России, инцидент произошел в здании на улице Садовническая.

Согласно приведенным данным, в настоящее время на месте работают спасатели Московского центра, производится отлов рептилии черно-бело-красного окраса.

На место также выехал представитель департамента природопользования и охраны окружающей среды, сообщает агентство РИАМО.

Напомним, ранее сообщалось, что после сообщений об угрозе взрыва в Москве провели эвакуацию на трех вокзалах: Казанском, Ярославском и Ленинградском.