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Буйный мужчина в Петербурге откусил ухо своей девушке
Происшествия

Буйный мужчина в Петербурге откусил ухо своей девушке

Вчера 18:04
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Буйный мужчина в Петербурге откусил ухо своей девушке

Санкт-Петербург, 26 декабря. Уроженец Улан-Удэ в Санкт-Петербурге избил свою девушку и откусил ей ухо. Пострадавшую госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», в одной из квартир дома на Сердобольской улице разыгралась кровавая драма. 37-летний уроженец Улан-Удэ в ходе выяснения отношений с подругой набросился на нее с кулаками, а затем откусил кусочек уха.

Пострадавшая девушка смогла дать отпор злоумышленнику и вызвала правоохранителей, которые и задержали буйного гражданина. Оказалось, что в Северной столице он живет без регистрации.

Добавим, ранее в городе на Неве задержали мужчину, который облил собственную мать кипятком из чайника. Женщина скончалась в больнице от многочисленных ожогов.

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Ксения Тасманова
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