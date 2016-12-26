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Асад поздравил христиан с Рождеством в монастыре провинции Дамаск
Новости Сирии

Асад поздравил христиан с Рождеством в монастыре провинции Дамаск

Вчера 18:12
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Асад поздравил христиан с Рождеством в монастыре провинции Дамаск

Сейдная, 26 декабря. Президент Сирии Башар Асад поздравил с Рождеством своих соотечественников-христиан и посетил женский монастырь в городе Сейдная на севере от Дамаска.

Вместе с главой Сирии в городок приехали его супруга и дети. Все сирийские христиане, как католики, так и православные, встречают Рождество по григорианскому календарю. Этот город считается одной из важнейших христианских святынь. До начала войны в Сирии монастырь по числу паломников уступал лишь Иерусалиму. Сейчас в городе кроме монастыря расположен детский приют. Также в освобожденном Алеппо впервые за четыре года отметили Рождество. Христиане, возвращающиеся в Алеппо, собрались на службу в храме Ильи Пророка в районе, который до войны считался христианским.

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Алексей Громов
#башар асад
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