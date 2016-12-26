Лавров и Чавушоглу обсудили необходимость прекращения боевых действий в Сирии

Москва, 26 декабря. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу необходимость распространения режима прекращения боевых действий на всю территорию Сирии, информирует пресс-служба МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Министры продолжили обмен мнениями насчет ситуации в Сирии, акцентируя внимание на задачах продвижения режима прекращения боевых действий и распространения перемирия на всей территории Сирии в сочетании с наращиванием борьбы с террористическими группировками. Лавров и Чавушоглу договорились о продолжении совместной работы в соответствии с принципами заявления министров иностранных дел России, Турции и Ирана.