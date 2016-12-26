Соцсети призывают Путина лишить Рынску российского гражданства

Москва, 26 декабря. Светский обозреватель Божена Рынска, поглумившаяся над жертвами крушения Ту-154 в Черном море, может лишиться российского гражданства. Петиция с таким требованием появилась на портале change.org и уже успела собрать 11 тыс. 179 голосов из 15 тыс. требуемых.

Накануне Рынска на своей странице в Facebook написала о своей радости после известия о том, что на борту разбившегося Ту-154 находилась съемочная группа НТВ. Она назвала журналистов «НТВошками». Более того, комментируя трагические сообщения о гибели людей, она написала о своей благодарности «за бонус в виде съемочной группы этого канала», а когда пользователи в комментариях к записи указали ей на недопустимость таких кощунственных заявлений, скатывалась до хамства и подчеркивала свою правоту.

Поведение Рынски уже прокомментировали в Кремле. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее слова «уродливыми проявлениями сумасшествия» и отметил, что в этом случае понятна самая жесткая реакция общества.