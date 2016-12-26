ЛНР: Киеву выгоден конфликт в Донбассе

Луганск, 26 декабря. Украинская сторона нацелена на затягивание военного конфликта в Донбассе. Об этом в понедельник журналистам заявил депутат Народного совета Луганской народной республики Дмитрий Сидоров.

По словам политика, Киев самыми изощренными способами пытается уйти от принятия решений, направленных на мирное урегулирование регионального конфликта.

«Украине выгоднее конфликт, чем его мирное урегулирование», — подчеркнул Сидоров.

Напомним, ранее полномочный представитель ЛНР на мирных переговорах Владислав Дейнего указал на то, что Украина попросту отказалась от договоренностей по Донбассу.

Читайте по теме: Новости Новороссии: Донбасс недолго наслаждался тишиной, в ЛНР опровергли слухи о захвате села под Дебальцево