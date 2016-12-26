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Пентагон назвал сроки уничтожения ИГИЛ в Ираке
Новости Сирии

Пентагон назвал сроки уничтожения ИГИЛ в Ираке

Сегодня 17:46
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Пентагон назвал сроки уничтожения ИГИЛ в Ираке

Вашингтон, 26 декабря. Западной коалиции под руководством США потребуется не менее двух лет для полного уничтожения террористической группировки «Исламское государство» в Ираке. Об этом заявил командующий коалиционными войсками в Ираке, генерал-лейтенант Стивен Таунсенд.

Он пояснил, что после освобождения Мосула боевики запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ отступят в пустыню между Сирией и Ираком, где силам коалиции потребуется не менее двух лет упорной борьбы, чтобы полностью уничтожить группировку. 

Стоит отметить, что в ходе военной операции США в иракском Мосуле по освобождению города от боевиков «Исламского государства» более 116 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

комментарии
Кирилл Иванов
#стивен таунсенд
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ИГИЛ воспитывает новый тип террористов
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