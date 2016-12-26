Президент «Амкара» о трансфере Джикии в «Спартак»: Дело решенное

Пермь, 26 декабря. Президент пермского ФК «Амкар» Геннадий Шилов считает, что переход игрока Георгия Джикии в московский «Спартак» — это решенное дело.

«Да, переход Джикии (в стан красно-белых. — Прим. ФАН) — дело решенное», — цитирует Шилова ТАСС.

Добавим, ранее агент футболиста Вадим Шпинев в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что наиболее активно интерес к Джикии проявляли «Спартак» и «Рубин». Также рассматривался вариант, при котором игрок оставался бы в пермском клубе.

В нынешнем сезоне российского чемпионата защитник провел за «Амкар» 16 матчей и отметился одним голом. Кроме того, осенью 23-летний футболист впервые был вызван в сборную России.