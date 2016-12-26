Немцы просят посмертно наградить водителя, пытавшегося предотвратить теракт ИГИЛ

Берлин, 26 декабря. Более 33 тысяч немцев подписали петицию о признании подвига польского водителя Лукаша Урбана, который пытался предотвратить теракт на рождественской ярмарке в Берлине, и присвоении ему высшей награды ФРГ.

Польский водитель получил несколько ударов ножом, когда пытался добраться до руля грузовика и предотвратить наезд на людей. После этого террорист застрелил поляка и скрылся. Жители ФРГ считают, что этот поступок сохранил жизни множества людей. Польский грузовик вез металлические конструкции из Италии в Берлин, за несколько часов до теракта водитель перестал выходить на связь. У погибшего дальнобойщика остались маленький сын и вдова. Ответственность за теракт в Берлине 19 декабря, в результате которого погибли 12 человек, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).