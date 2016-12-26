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Президент Киргизии подписал новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС
Политика

Президент Киргизии подписал новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС

Сегодня 17:47
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Президент Киргизии подписал новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС

Санкт-Петербург, 26 декабря. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал новую редакцию Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом журналистам в понедельник сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

«Со стороны Киргизии не подписано только заявление о выстраивании совместной внешнеэкономической деятельности», — объяснил политик.

Напомним, ранее стаяло известно о том, что глава России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и лидер Армении Серж Саргсян подписали соглашение о Таможенном кодексе ЕАЭС.

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