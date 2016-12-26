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МЭР улучшило прогноз по росту реальных зарплат в России
Экономика

МЭР улучшило прогноз по росту реальных зарплат в России

Сегодня 17:37
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МЭР улучшило прогноз по росту реальных зарплат в России

Москва, 26 декабря. Уровень реальных зарплат в России может вырасти с 0,3% до 0,5%. Положительная динамика роста реальной заработной платы прогнозируется на фоне замедления инфляции, пояснили в Министерстве экономического развития РФ.

В своем отчете по итогам мониторинга за 2016 год министерство улучшило прогнозы экономической ситуации в России. Так, в ведомстве отмечают, что прирост зарплат сохраняется вот уже в течение последних четырех месяцев. Кроме того, в МЭР подчеркнули, что положительный рост демонстрирует и ВВП страны. 

«Сезонно-сглаженный индекс ВВП, по оценке Минэкономразвития, составил 0,1% месяц к месяцу»,— указывают эксперты. В ноябре рост ВВП держался на уровне 0,5%, но уже к концу года повысился до 0,6%. На фоне укрепления рубля и стабильно низкого потребительского спроса улучшился и прогноз МЭР по инфляции. Специалисты понизили его с 5,8% до 5,6%. 

Кроме того, в Минэкономразвития указали на улучшение динамики промышленного производства. Прогнозируемый рост составил 1%, ранее этот показатель был всего 0,4%.

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Ярослава Замысловатова
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