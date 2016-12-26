Топ-5 самых громких звездных разводов в 2016 году: причины и следствия

Для многих знаменитостей уходящий год стал по-настоящему поворотным. И главная причина того — расставание со второй половинкой. Корреспондент Федерального агентства новостей изучил все бракоразводные процессы звезд и выбрал из них пятерку самых неожиданных.

Марина Анисина и Никита Джигурда

25 октября Марина Анисина подала заявление на развод. В графе «Причина» она указала «непримиримые противоречия с мужем». Также в заявлении сказано, что у них с шоуменом разные взгляды на воспитание детей.

По словам адвоката бывшей спортсменки Сергея Жорина, между бывшими супругами постоянно возникали ссоры, поэтому они уже давно разъехались и живут порознь: Анисина — во Франции, Джигурда — в Москве, к слову, в квартире жены. При этом фигуристка уехала за границу вместе со своим партнером по танцам на льду Гвендалем Пейзера, с которым воспитывает детей от Джигурды: семилетнего Мика-Анжела-Криста и шестилетнюю Эву-Владу.

В день первого слушания дела, 2 ноября, разразился очередной скандал: шоумен подрался с адвокатом супруги прямо у здания суда, после чего обвинил его в провокации и заявил, что он «ни разу пальцем не тронул ни Жорина, ни его охранников, пока они валяли меня в снегу и нанесли травмы».

Чуть позже в Интернете появилось интимное видео с участием шоумена и ныне покойной крестной его детей, миллионерши Людмилы Браташ. На нем видно, что женщина находится в бессознательном состоянии.

После всех перипетий 29 ноября суд расторг брак скандальной парочки. Их семья официально просуществовала почти восемь лет.

Татьяна Буланова и Владислав Радимов

Слухи о расставании певицы и футболиста ходили давно. Точку в истории поставила Татьяна Буланова: 1 декабря на своей странице в соцсети она написала: «Спасибо тебе за эти 11 лет! Да, было много всего: и хорошего, и не очень, но я благодарна судьбе за встречу с тобой. И знай, что ты все равно остаешься для меня родным человеком и всегда можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку во всем!» Позже она подтвердила, что официально развелась с мужем, но от дополнительных комментариев отказалась. Как и Владислав.

Новость о разводе не стала сюрпризом: еще 10 октября Буланова разместила у себя следующий пост: «Не знаю, что противнее: предательство близкого, как мне казалось, человека или подруги (видимо, как мне казалось). Наверное, предательство близкого больнее и страшнее. Терпеть не могу ныть и жаловаться и, скорее всего, удалю потом этот пост, но то ли потому, что почти утро, то ли еще от чего просто чуть-чуть поплачусь в ваши жилетки…» Подписчики тут же предположили, что муж изменил ей с лучшей подругой и засыпали ее словами поддержки: «Ежели муж ушел к другой, еще не известно, кому повезло», «Ох, Татьяна, мы, женщины, многие через это прошли. Но каждая для себя сама решает, может простить или нет. Я простила. Нужно время. Я желаю вам побыстрее пережить эту боль. А подруг быть не может. Самые лучшие подруги — это мужчины».

Светлана и Федор Бондарчуки

Их семья считалась образцово-показательной: молодые, красивые, успешные. Понятно, что и у них хватало разногласий и недопонимания, но Светлана и Федор всегда справлялись с ними. Так прошло 25 лет, и, казалось, нет такой силы, которая способна их разлучить. На деле все сложилось прозаичнее.

Первый серьезный конфликт разгорелся на политической основе. В 2009 году Федор Бондарчук стал членом «Единой России», а позже — доверенным лицом президента РФ, а Светлана начала активно поддерживать оппозицию. Тогда впервые заговорили, что супруги больше не вместе. Но в то же время появились слухи, что Федор зовет Светлану венчаться, а в подтверждение этого на пальце у женщины появился изумрудный перстень.

Но в феврале 2016 года Светлана неожиданно поменяла фамилию Бондарчук на девичью в одной из соцсетей (правда, вскоре объяснила это непонятной технической ошибкой). К тому времени пару уже несколько месяцев не видели вместе. Даже на вручение «Золотого орла» за лучшую мужскую роль Бондарчук пришел в гордом одиночестве.

А 19 марта Бондарчуки опубликовали на своем сайте заявление: «С любовью и благодарностью друг к другу за прожитые вместе годы, по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к нашим родным, мы, Федор и Светлана Бондарчук, сообщаем: мы приняли решение развестись. Время, проведенное нами вместе, было прекрасным, однако сегодня наши пути разошлись — за этим фактом нет каких-либо конфликтов, обид или противоречий. Мы перестали быть парой, но остаемся друзьями». А вскоре, 13 июня, на закрытии «Кинотавра», Федор появился на красной дорожке с молодой актрисой Паулиной Андреевой. Они нежно держались за руки и не отходили друг от друга ни на минуту. Сейчас режиссер и актриса готовятся к свадьбе.

Илья Глинников и Аглая Тарасова

В июне стало известно, что звезда сериала «Интерны» Илья Глинников и дочь Ксении Раппопорт Аглая Тарасова расстались после двух лет отношений. К этой новости поклонники пары отнеслись достаточно скептически, поскольку актеры до этого момента расходились не меньше десятка раз, и всегда им удавалось помириться.

Но тут явно что-то было не так: в личных аккаунтах Глинникова и Тарасовой перестали появляться совместные фото, а позже девушку заметили на вечеринке в компании звезды фильма «Духless-2» Милоша Биковича. Они весь вечер держались за руки. Кстати, их общение продолжается до сих пор: 12 декабря Ксению и Милоша застукали вместе на постановке балета «Спящая красавица» в Михайловском театре. Вместе с ними была младшая сестренка Ксении София. А совсем недавно появилась информация, что Глинников дал согласие на участие в проекте «Холостяк».

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

29 ноября ведущая «Дома-2» подала на развод c футболистом Дмитрием Тарасовым. Решение Бузовой прозвучало для всех поклонников как гром среди ясного неба.

Их пара считалась практически идеальной: Ольга то и дело публиковала фотографии с букетами и дорогими подарками, а Дмитрий хвастался, что его жена постоянно рядом с ним, поддерживает в тяжелые минуты. Хэштэги #тарабузики и #моймоя, которые стали фирменными для четы Бузова-Тарасов, насчитывают под 200 тыс. публикаций в соцсетях. И тут — развод.

Чуть позже стало известно, что в их отношениях появилась третья. Слухи об измене косвенно подтвердила сама телеведущая, пошутив во время одной из вечеринок: «Вы знаете, если мне не изменяет память, а в последнее время мне изменяет не только память...»

Но самое интересное началось, когда пара стала делить совместно нажитое за четыре года имущество. Первым делом Тарасов попросил свою пока еще жену съехать с его квартиры, а потом — отдать ключи от подаренного им Mercedes. После этого в Сети появилась переписка Бузовой с сестрой и мамой, где они обсуждали имущественный вопрос, а также ее переписка с Дмитрием Нагиевым, в которой Ольга жаловалась на одиночество и просила телеведущего скрасить ее грустные вечера. Нагиев, как мог, ободрял девушку и советовал наслаждаться свободным временем.

На данный момент страсти вокруг развода «тарабузиков» улеглись. Все ждут 30 декабря: в этот день будет поставлена точка в их истории, брак будет официально расторгнут.