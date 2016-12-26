Водолазы подтвердили обнаружение обломков Ту-154 на дне Черного моря

Москва, 26 декабря. На месте падения самолета Ту-154 были обнаружены тела еще двух погибших. Об этом сообщили источники в силовых структурах.

«В течение дня найдены двое погибших и фрагменты тел. Всего, таким образом, за время поисковой операции были обнаружены тела 13 погибших», — рассказал источник ТАСС.

Напомним, самолет Минобороны РФ, на борту которого находились 91 человека, потерпел крушение утром 25 декабря. Как сообщает Ura.ru, на нескольких погибших в авиакатастрофе были спасательные жилеты. Это означает, что пассажиры готовились к эвакуации.