Британские спецслужбы предотвратили теракт ИГИЛ накануне Рождества

Лондон, 26 декабря. Британские спецслужбы предотвратили теракт «Исламского государства» накануне Рождества. Как сообщается в СМИ, боевики хотели привести в действие бомбу, замаскированную под мобильный телефон.

Полицейские арестовали мужчину и женщину, подозреваемых в подготовке теракта, передает Газета.Ru. Это 35-летний беженец, состоявший в запрещенной в России организации, и его 32-летняя сообщница. При этом британские спецслужбы не разглашают информацию о месте, где террористы планировали использовать бомбу.

Ранее главари ИГИЛ назвали Британию одной из главных целей терактов в 2017 году. По информации The Guardian, в этом году британские стражи порядка разоблачили несколько преступных сговоров, однако в следующем году террористы намерены довести задуманное до конца.