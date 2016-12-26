Стала известна причина смерти топ-менеджера «Роснефти»

Москва, 26 декабря. Причина смерти руководителя аппарата главы госкорпорации «Роснефть» — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

По предварительным данным, 61-летний Олег Еровинкин скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности на заднем сиденье служебного автомобиля. В 11.28 в понедельник его водитель позвонил в скорую помощь и сообщил, что Олегу Александровичу стало плохо.

Приехавшие медики констатировали смерть Еровинкина. Согласно предварительной информации, причиной гибели стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Еровинкин скончался возле офиса «Роснефти» в Китайгородском проезде. По факту произошедшего проводится проверка.