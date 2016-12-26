ФСБ нашла видео и очевидцев крушения Ту-154 в Черном море

Москва, 26 декабря. Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) нашли очевидцев крушения Ту-154 над Черным морем под Сочи. По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время все они опрашиваются.

В свою очередь, следственная группа также работает с записью видеорегистратора, на которой запечатлен момент падения воздушного судна. Как сообщает ФСБ, взлетная скорость Ту-154 была штатной для самолетов данного типа.

Помимо этого, ведомство сообщает о четырех наиболее приоритетных версиях крушения Ту-154, в числе которых ошибка при пилотировании, попадание посторонних предметов, некачественное топливо, а также техническая неисправность.

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.

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