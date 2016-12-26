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Таджикистан не стал запрещать полеты «Уральских авиалиний»
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Таджикистан не стал запрещать полеты «Уральских авиалиний»

Сегодня 17:49
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Таджикистан не стал запрещать полеты «Уральских авиалиний»

Душанбе, 26 декабря. Глава Минтранска Таджикистана Шерали Ганджалзода сообщил, что ведомство пока не намерено вводить запрет на полеты «Уральских авиалиний», поскольку это могло бы стать причиной проблем для жителей республики.

Как рассказал Ганджалзода, Минтранс решил пока воздержаться от ответных мер после запрета полетов авиакомпании «Сомон Эйр» в регионы России исходя из-того, что накануне Нового года тысячи таджикских трудовых мигрантов возвращаются на родину. По его словам, следует найти другое решение этой проблемы при том, что Таджикистан в любое время может прекратить полеты российских авиакомпаний в Худжанд и Душанбе.

Ранее в пресс-службе «Уральских авиалиний» агентству URA.Ru сообщили, что компания пока не собирается отменять вылеты. 

Напомним, ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Таджикистана обратилось к МИД России с просьбой посодействовать решению вопроса об авиационном сообщении между двумя государствами.

 

 

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Тимур Румянцев
#таджикистан
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