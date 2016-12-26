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Дейр эз-Зор: армия Асада нанесла ИГИЛ значительный урон в ходе контратаки
Новости Сирии

Дейр эз-Зор: армия Асада нанесла ИГИЛ значительный урон в ходе контратаки

Сегодня 17:38
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Дейр эз-Зор: армия Асада нанесла ИГИЛ значительный урон в ходе контратаки

Дейр эз-Зор, 26 декабря. Республиканская Гвардия правительственных войск Сирии провела массированную танковую контратаку в районе стратегически важного города Дейр эз-Зор.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) организовали крупное наступление на позиции армии Сирии сразу по нескольким направлениям. Исламисты планировали прорвать оборону сирийских солдат. Командование гвардейцев бросило в контратаку несколько танков Т-55 и Т-64, оперативное реагирование позволило свести свои потери к минимуму, джихадисты были обращены в бегство. ИГИЛ потеряло при провальной атаке более 40 человек, еще порядка 200 получили ранения.

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Алексей Громов
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