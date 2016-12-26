Обама рассказал, как мог бы одолеть Трампа на президентских выборах

Вашингтон, 26 декабря. Действующий глава Соединенных Штатов Америки Барак Обама уверен в том, что он мог бы победить Дональда Трампа на прошедших в 2016 году президентских выборах.

«Если бы я мог снова баллотироваться, то сумел бы мобилизовать большинство американцев», — отметил политик.

По мнению Обамы, представители Демократической партии не обращали внимания на целые слои населения страны.

Как ранее сообщало информационное агентство URA.RU, избранный президент США Дональд Трамп может отменить около 70% указов Барака Обамы.

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