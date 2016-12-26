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Еще один склад с боеприпасами и оружием из Катара обнаружен в Восточном Алеппо
Новости Сирии

Еще один склад с боеприпасами и оружием из Катара обнаружен в Восточном Алеппо

Сегодня 17:23
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Еще один склад с боеприпасами и оружием из Катара обнаружен в Восточном Алеппо

Алеппо, 26 декабря. Правительственная армия Сирии в ходе зачисток Восточного Алеппо обнаружила очередной склад оружия и боеприпасов боевиков в здании средней школы, сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Источник также прислал в редакцию ФАН видео, на котором запечатлены мины, ракеты, снаряды производства США или стран Западной Европы с маркировкой, указывающей на принадлежность этого оружия к армиям Катара и Саудовской Аравии.

Запасов этого оружия боевикам хватило бы еще на несколько лет непрерывных боев. В связи с этим наблюдатели отмечают, что даже тотальная блокада Восточного Алеппо не помогла бы ограничить боевиков в боеприпасах, поскольку завезенного в город оружия изначально было очень много. 

Кроме оружейного склада, в помещении школы был размещен профессиональный госпиталь с медицинским оборудованием, поставленным западными странами в рамках гуманитарных акций. Предполагалось, что этот госпиталь будет работать на мирных жителей, но в реальности им пользовались только боевики.

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Алексей Громов
#алеппо
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