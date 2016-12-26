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Курды из Турции бегут в Германию
Весь мир

Курды из Турции бегут в Германию

Сегодня 17:17
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Курды из Турции бегут в Германию

Берлин, 26 декабря. В уходящем году власти Германии получили в три раза больше запросов на статус беженца от граждан Турции, чем в 2015 году. 

При этом 80% запросов поступает от этнических курдов. В Бундестаге полагают, что причина такого массового наплыва турецких курдов в Германию связана с участившимися после 15 июля арестами по подозрению в причастности к попытке военного переворота или запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). 

По данным правительства ФРГ, опубликованным в журнале Spiegel, только с января по ноябрь власти Германии получила 5,2 тыс. запросов на получение статуса беженцев от граждан Турции, из которых более 4 тыс.— курды. А в 2015 году таких запросов было только 1,8 тысяч.


 

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Ярослава Замысловатова
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