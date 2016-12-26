Глава управления «Роснефти» обнаружен мертвым в центре Москвы

Москва, 26 декабря. Руководитель управления в центральном аппарате «Роснефти» Олег Еровинкин обнаружен мертвым в автомобиле в понедельник утром в центре Москвы.

61-летний Олег Еровинкин - глава управления аппарата Игоря Сечина. Следствие выясняет причины смерти. СМИ со ссылкой на источник сообщают, что экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Еровинкин давно работает с Игорем Сечиным, в мае 2008 года премьер-министр РФ Владимир Путин назначил Олега Еровинкина главой секретариата Сечина, который тогда занимал пост зампредседателя правительства.